Malinovskyi verso la Turchia: il Genoa lo perderà a parametro zero

Il Trabzonspor è in trattative avanzate con Ruslan Malinovskyi. Il fantasista del Genoa ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe decidere di continuare la sua carriera in Turchia, con il club attualmente terzo in Super Lig che è pronto a offrirgli 3 anni di contratto. A riportarlo è Fabrizio Romano, che aggiunge come i colloqui siano alle battute finali. Da capire se magari l'De Rossi riuscirà a convincerlo a restare in Liguria.

In carriera l'ucraino vanta 143 presenze e 30 gol con l'Atalanta, 135 gettoni e 30 reti con il Genk, 71 apparizioni e 10 centri con il Genoa, 59 incontri e 13 gol con lo Zorya Lugansk, 23 sfide e 2 reti con il Marsiglia, 17 partite e un gol con il Sevastopol e 2 match e una rete con la seconda squadra degli ucraini. Inoltre è sceso in campo 70 volte con la sua Nazionale, segnando 10 gol.