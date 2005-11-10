Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu lancia Iddrissou con Esposito
Prima uscita di spessore per l'Inter, prima uscita in assoluto invece per Enzo Maresca sulla panchina del Manchester City. A Hong Kong le due formazioni si affrontano in una delle sfide più attese di questa pre-season. Formazioni ancora rimaneggiate visto che i big sono ancora a riposo post Mondiale, ma comunque schieramenti interessanti. Maresca sceglie Foden come capitano e si affida a Donnarumma tra i pali, Chivu risponde con Pavard-Bisseck-Carlos Augusto in difesa, Diouf e Dimarco sulle fasce con Barella, Stankovic e Mkhitaryan in mediana. In attacco è Iddrissou ad affiancare Esposito.
Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali
MANCHESTER CITY( 4-2-3-1): 25 Donnarumma; 82 Lewis, 45 Khusanov, 24 Gvardiol, 91 Mfuni; 8 Kovacic, 4 Reijnders; 42 Semenyo, 47 Foden, 26 Savinho, 67 Mubama.
A disposizione: 13 Bettinelli, 92 Chabot, 14 Nico Gonzalez, 21 Ait-Nouri, 22 Reis, 30 Echeverri, 40 Monga, 56 McAidoo, 61 Braithwaite, 63 Mukasa, 68 Alleyne, 71 Sangare, 75 Samba, 81 Heskey, 84 Wint, 89 Henderson-Hall, 93 Parker.
INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 52 Iddrissou.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli, 54 Marello, 56 Maye, 58 Topalovic, 60 Farronato, 95 Bastoni.
Arbitro: TAM Ping Wun.
Assistenti: CHOW Chun Kit, LAM Cheuk Hong.
Quarto ufficiale: LAU Fong Hei.