Manna: "Napoli estremamente contento di Conte. Non penso ci sia nulla in discussione"

Non sono pochi gli argomenti trattati da Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nell'intervista rilasciata a DAZN. Ovviamente gli è stato chiesto anche del futuro di Antonio Conte: "Io sicuramente per come si è lavorato quest'anno e per le difficoltà che abbiamo avuto posso dire che il lavoro del mister è stato fondamentale perché ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente dentro l'obiettivo principale della stagione, che era la qualificazione in Champions. Ha un altro anno di contratto, non penso ci sia nulla assolutamente in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi 2 anni".

Che cosa avrebbe significato averli a disposizione da inizio anno?

"La stagione è comunque positiva, nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare soluzioni e bisogna dare atto al mister, alla squadra e allo staff di aver lavorato molto bene. È chiaro che l'avevamo pensata in modo diverso, ci aspettavamo una crescita durante l'anno, era una squadra praticamente nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti, abbiamo portato a casa un titolo. Dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica".

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