Marani: "Roma, chiudere in classifica dietro il Sassuolo sarebbe molto pesante"

vedi letture

“I numeri della Roma sono straordinariamente negativi”. Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha analizzato il complicato momento dei giallorossi: “Mi pare che sia scarico l’ambiente: le motivazioni sono poche e il peso della sconfitta di Manchester si fa sentire. Perdere così non ti può non lasciare un segno. Fonseca dice che mancano i giocatori: è vero, ma non può essere un’attenuante. La speranza è avere una reazione d’orgoglio per uscire con onore e finire il campionato davanti al Sassuolo: nell’immaginario romano e romanista sarebbe molto pesante. Sarri? Ha smesso ieri di essere Campione d’Italia, ha fatto alla Juve più di quanto gli sia riconosciuto e può fare bene. Se il campionato riconquista i suoi grandi allenatori è un grosso tema per il prossimo anno”.