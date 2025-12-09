Marchegiani critica Spalletti: "Contro il Napoli ha sbagliato la formazione per due motivi"

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere - oggi opinionista - Luca Marchegiani ha criticato la formazione messa in campo da mister Spalletti nel primo tempo di Napoli-Juventus al Maradona. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Secondo me è stata una formazione sbagliata per due motivi. La Juventus ha sofferto sulla sinistra, però quando giochi contro Neres il fatto che tre o quattro volte in una partita ti salti e ti crei superiorità numerica, ce lo devi mettere in preventivo per tenere le sue caratteristiche.

Quello che è mancato, secondo me, è che la Juventus ha sofferto troppo il pressing del Napoli, non è mai riuscita a venire fuori. E questo, secondo me, era perché non aveva riferimenti di gioco facili. Cioè, i centrocampisti, quando erano in possesso di palla, non trovavano davanti una soluzione per venire fuori. Questo è stato il problema del primo tempo".

L'analisi post partita di mister Luciano Spalletti

"Loro sono andati più forti, noi siamo stati più timidi. Ci hanno fatto correre, sono una squadra forte e in condizione: ti portano a giro per il campo perché hanno forza e anche qualità. Cosa non ha funzionato? Si prova a fare una cosa, per avere una conoscenza maggiore: sia Yildiz che Conceicao sanno palleggiare, Locatelli si è abbassato un po' troppo e non ha mantenuto la posizione di centrocampo, siamo rimasti sempre impantanati perché non siamo riusciti a far valere la superiorità in mezzo. Meglio nel secondo tempo, siamo riusciti ad andare uomo contro uomo ma loro hanno qualità nel ribaltare l'azione in campo aperto. Dopo il gol abbiamo preso un po' in mano il pallino, ma sempre facendo cose un po' scolastiche senza forzare la situazione per fare qualcosa in più. C'è da fare dei passi avanti e anche velocemente, perché sennò diventa difficile", le dichiarazioni del tecnico juventino a DAZN.