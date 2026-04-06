Marchegiani e il gol di Calhanoglu: "Se Svilar fosse stato più indietro lo avrebbe parato"
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L'ex portiere di Torino e Lazio Luca Marchegiani, nel corso del suo intervento ieri sera su Sky Sport, ha analizzato al prestazione di Mile Svilar in Inter-Roma partendo soprattutto dalla rete di Calhanoglu molto bella:
"Il tiro di Calhanoglu io non lo avrei mai parato. Calcia da una trentina di metri, ha tanto spazio e colpisce il pallone con una traiettoria incredibile. Svilar è quasi sulla linea dell'area di porta per cui c'è spazio alle spalle per far scendere la palla, che parte verso l'angolo alla destra del portiere della Roma e si accentra. In teoria più la palla arriva da lontano e più dovresti stare sulla linea di porta. Fosse stato più indietro avrebbe avuto più possibilità di parare".
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