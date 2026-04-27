Marchegiani boccia Leao: "Non è uno così evoluto da mettere il meglio in poche giocate"

Intervenuto a Sky Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato di Rafael Leao dopo il pareggio con la Juventus, analizzandone il momento complicato che va avanti ormai da qualche mese. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Leao ha bisogno di volume. Non è un giocatore così evoluto da mettere il meglio in poche giocate. Ha bisogno di volume, e in questo modo si fa trovare poco, è poco coinvolto".

Le parole di mister Massimiliano Allegri su Leao

"Non si può pensare che Leao possa avere continuità di prestazioni. Non ce l'ha mai avuta. Nemmeno 3-4 anni fa. Contro la Juventus ha fatto una delle sue migliori prestazioni stagionali. Si è dato anche da fare in fase difensiva e ha avuto un buon atteggiamento. I giocatori come lui devono determinare e Rafa comunque tra assist e gol lo ha fatto quest'anno".