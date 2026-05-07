TMW Marco Palestra tra le cessioni monstre dell'Atalanta? Può battere il record di Bastoni

Il futuro di Marco Palestra ruota attorno a una valutazione. Importante, di primissimo livello, ma non fuori mercato. Perché l'Atalanta che la scorsa estate non poteva fare mossa migliore prestandolo a quel Cagliari che l'ha valorizzato fino a portarlo in Nazionale oggi pensa al classe 2005 come a un pilastro della squadra che verrà. O come a una plusvalenza senza precedenti per un calciatore cresciuto a Zingonia. Cinquanta milioni di euro, prendere o lasciare. E' la cifra indicata dalla famiglia Percassi per cedere chi oggi rappresenta il domani della nostra Nazionale. "Palestra è cresciuto da noi e siamo affezionati a lui - ha detto la scorsa settimana Luca Percassi -. Eravamo convinti che un anno fuori dall'Atalanta lo avrebbe aiutato a completarsi e a Cagliari ha trovato l'ambiente ideale come per tanti altri ragazzi che sono venuti qui. Siamo contenti di ritrovarlo il prossimo anno più maturo".

A Marco Palestra pensa soprattutto l'Inter. Giuseppe Marotta è stato chiaro, il club campione d'Italia vuole rinforzarsi anche con giovani italiani di prospettiva. Prospettive importantissime nel caso di Palestra, che però a queste cifre viene già valutato un top player. Costi da Premier più che da Serie A, cifre che rimandano a quel campionato più competitivo al mondo che sempre più spesso negli ultimi anni ha aperto le porta ai nostri migliori calciatori. La sensazione è che siamo solo alle prime schermaglie, che l'Inter potrà tentare un vero affondo solo dopo aver delineato il futuro di Denzel Dumfries e Luis Henrique. La certezza, invece, è che oggi come tra un mese la richiesta sarà sempre la stessa: 50 milioni di euro. Ma quali sono stati i calciatori che la Dea in questi anni ha venduto a cifre anche più alte?

Dovesse andare via a questa cifra, Palestra diventerebbe la quinta cessione più importante della storia dell'Atalanta. A comandare oggi questa speciale classifica c'è Rasmus Hojlund, centravanti oggi al Napoli che lo United ha fatto suo nell'estate 2023 per 80 milioni di euro bonus compresi. Poi al secondo posto ecco Mateo Retegui, il capocannoniere dell'ultima Serie A passato la scorsa estate all'Al-Qadsiah, in Arabia Saudita, per poco più di 60 milioni di euro. Infine a completare il podio Teun Koopmeiners, l'acquisto di grido della Juventus agli albori della stagione 2024/25 che sta portando a termine un'altra stagione molto al di sotto delle aspettative.

La cessione di Palestra per 50 milioni di euro andrebbe a inserirsi tra quella del Cuti Romero al Tottenham nel 2022 per 54 milioni e quella di Alessandro Bastoni all'Inter per circa 40. Quest'ultimo rappresenta per la Dea la cessione record tra i calciatori cresciuti a Zingonia, un record destinato a crollare se qualcuno la prossima estate soddisferà la richiesta dei Percassi per Palestra.