Palestra: "Solo belle parole per l'Atalanta. Nazionale? Faremo meglio, i giovani ci sono"

Non solo Cagliari, Marco Palestra nel corso della sua intervista ai microfoni di DAZN ha parlato anche di Atalanta, club che ne detiene il cartellino: "Ho avuto esperienze bellissime da quando ero piccolo fino all'anno scorso, che è stato il primo in Serie A. Sono stato benissimo, ho solo belle parole".

Cosa le ha lasciato la Nazionale?

"Nonostante il risultato, mi ha lasciato tanta forza per ripartire più forti, è l'unica cosa che possiamo fare e faremo sicuramente. In futuro faremo ancora meglio, si impara tanto da queste sconfitte toste, è il sogno di tutti continuare con l'Italia, ma passa tutto da quello che fai con il club. Mi sono emozionato quando ho letto il mio nome nella convocazione, ho pensato a tutti i sacrifici che ho fatto. Mi hanno fatto sentire bene, è stata una settimana bellissima, sono contento di quello che ho passato".

I giovani meritano più spazio, bisogna solo dar loro fiducia?

"I giovani ci sono, in Italia sicuramente giocano leggermente meno, ma non è facile, davanti hai gente forte. Più si andrà avanti, più ce ne saranno e più giocheranno. Sono stato espulso alla prima partita tra i professionisti, ma il mister Modesto mi ha sempre dato fiducia, mi trattava come un figlio e mi ha dato una bella spinta. A fare 40 partite in Serie C ho imparato come funzionava il calcio dei grandi, è normale che il giovane possa sbagliare di più, ma tutti lo vedono se hai personalità. Serve in Serie A, così come mantenere la calma".

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