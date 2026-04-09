Marianella: "Al completo la Fiorentina vale un po' di più del Crystal Palace, ma senza Kean..."

Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella è intervenuto su Radio FirenzeViola per presentare la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, gara in programma a partire dalle 21:00 e valevole per l'andata dei quarti di finale di Conference League.

Queste le sue parole: "Secondo me al meglio la Fiorentina vale un po' in più del Crystal Palace. Poi l'assenza di Kean cambia un po' le carte. Aggiungo anche che l'assenza di Fabiano Parisi sarà cruciale, perché sulle fasce il Palace fa paura. Occhio a Brennan Johnson, ex Tottenham, uno che può far male. Davanti nel Palace non so se giocherà Mateta. Mi preoccupa soprattutto difensivamente la Fiorentina. Attenzione che gli inglesi si aspettano partite con pochi gol, me lo ha detto Glasner ieri. Il Palace ha costruito gran parte delle sue fortune nell'ultimo biennio in ripartenza. Se la Fiorentina concederà contropiedi saranno guai".