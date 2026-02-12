Marianella sulla difesa della Fiorentina: "Ranieri resta per distacco il migliore tra i centrali"

Per analizzare il momento della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola, è intervenuto il noto giornalista e telecronista Sky Sport Massimo Marianella. Queste le sue parole: "Il pareggio col Torino è stata una delusione anche perché sono state riproposte sempre le solite criticità da parte della squadra viola. Nonostante ciò continuo a non avere un pensiero negativo sul finale di stagione. Vi mentirei se dicessi il contrario. Però la squadra fa gli stessi errori anche se gioca meglio e ha recuperato dal punto di vista fisico. Il problema è che la Fiorentina non ha personalità. E' troppo presto chiedere a Paratici di far vedere la sua mano, non ha la bacchetta magica, però sono certo che abbia messo tutti davanti alle proprie responsabilità. D'altra parte, sono certo che la squadra si sia resa conto che è arrivato un nuovo sceriffo in città. Quando si era sparsa la voce che Paratici sarebbe arrivato io dissi che lui sarebbe stato il profilo del personaggio di calcio. E' un uomo di calcio. Per questo gli devi dare il tempo da agire. Fino ad ora, però, per me non ha sbagliato nulla".

Paratici però non è un uomo di guerra.

"Io dico che è difficile dire cosa si può vedere. Al massimo posso immaginare cosa ha fatto dentro lo spogliatoio, conoscendolo. Mi piace quello che ha detto durante la conferenza di presentazione. Venendo al mercato devo dire che mi è piaciuto: Solomon e Harrison si sono inseriti bene, contro il Torino il primo ha fatto un gran gol, il secondo confeziona un assist al bacio per Kean. Brescianini è un profilo di cui la Fiorentina aveva bisogno, Fabbian ha talento. In una finestra di mercato così era difficile realizzare questi colpi. Poi, ovvio, si può sempre fare meglio".

Sulla difesa viola cosa ne pensa?

"Dei tre difensori centrali della Fiorentina, ovvero Comuzzo, Pongracic e Rugani, il migliore per distacco resta Luca Ranieri".