Matri: "Milan, la corsa scudetto si può riaprire. La Juve rinnovi il contratto a Vlahovic"
Intervenuto in zona mista a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni, l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha detto la sua sul Milan e sul calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire dalla lotta per lo scudetto: "Si può riaprire perché i punti a disposizione lo permettono. Però vedo l'Inter avvantaggiata rispetto al Milan, per il +7 e per la qualità della rosa"
Sul derby vinto dal Milan: "Mi aspettavo un derby così, perché comunque è sempre stata una partita importante e sentita: nell'Inter c'erano assenze importanti va detto, come Thuram, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro. Assenze che abbassano il livello della squadra, ma credo che la vittoria del Milan sia stata meritata, è stato comunque un derby giocato bene sul campo"
Su quale attaccante serve al Milan: "Consigli? Ci sono i professionisti e anche molto bravi. Credo che manchi un 9 con caratteristiche importanti e con caratura europea: credo sia questa la mancanza principale".
Sul fine settimana importante per l'eventuale rimonta rossonera: "Sicuramente l'Inter ha un impegno importante con l'Atalanta che viene da un impegno di Champions non positivissimo e avrà voglia di riscatto. Può essere una prima tappa di avvicinamento, anche se penso che la rosa dell'Inter sia superiore e possa mantenere questa distanza".
Sul lavoro di Allegri: "Io non faccio testo con Allegri, sono super partes, lo conosco e lo ho avuto in più di un'occasione: mi ha cresciuto. So come lavora, so quanto ci tiene alle vittorie e credo che dietro a questa classifica ci sia molto del suo lavoro. Valuto molto positiva la stagione del Milan".
Su Chivu: "È il primo anno in una grande squadra, non è mai semplice ma credo stia facendo un grande lavoro di valorizzazione dei giovani della rosa e sta dando spazio a tutta la squadra".
Sulla ricerca di un 9 da parte della Juve: "I due nuovi acquisti non hanno convinto molto e soprattutto David possibilità ne ha avute. Vista l'identità che sta dando Spalletti credo che il rientro di Vlahovic sia importante: avanzando il baricentro in questo modo, il serbo potrebbe essere determinante negli ultimi metri. Gli rinnoverei il contratto, è un giocatore che mi piace molto anche se non viene da stagioni positive, però in Europa non ce ne sono molti a basso costo".
Sul sogno scudetto del Milan: "Come abbiamo detto, lo scudetto dipenderà molto dall'andamento dell'Inter: il lavoro principale di Allegri sarà tranquillizzare la squadra, lavorare bene per raggiungere l'obiettivo Champions League e provando a vincerle tutte perché solo così puoi sperare di vincere il campionato".
Sul favorito in Champions: "È una bella lotta. Il Como mi ha stupito, pensavo avesse un calo e invece sta avendo grande continuità. Ma dico Juventus perché credo molto nel ritorno di Vlahovic: come Malen ha dato tanto alla Roma, il ritorno di un centravanti può dare qualcosa alla Juve".
Sul VAR a chiamata: "È complicato: potrebbe essere una delle tante soluzioni. ma credo che debba esserci più attenzione da parte di tutti. Bisognerebbe stare tutti più tranquilli per far lavorare bene gli arbitri".
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In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli