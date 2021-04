Mayoral fa quattordici. La Roma a un bivio: puntare su di lui o cercare un nuovo titolare

E sono sette. Da moltiplicare per due considerando le marcature in coppa. Borja Mayoral consente alla Roma di battere il Bologna e di continuare a sognare la qualificazione in Champions League. Sale a sette reti, appunto, in campionato: quattordici a livello stagionale. Mica male: sono numeri che fanno pensare che lo spagnolo, un gol ogni 134 minuti e solo tredicesimo giocatore della rosa nelle scelte di Fonseca a livello di impiego, possa dire la sua anche in futuro.

Il bivio della Roma. Detto che il prestito dal Real Madrid ha durata biennale e che in estate si riaccenderà la questione Dzeko (solo sopita dalla pax romana con Fonseca), tra qualche mese i giallorossi si troveranno davanti a una scelta. Dovranno acquistare un nuovo centravanti, a meno di una permanenza del bosniaco. E lì si porrà l’interrogativo: puntare su Mayoral come primadonna o tenere lo spagnolo come riserva di lusso. È una scelta strategica: da un lato c’è la strada che porterebbe a investire su un attaccante esperto (uno alla Giroud, per citare un’eccellenza, o magari persino lo stesso Dzeko) come alternativa al canterano del Madrid, e i soldi dirottarli su altri reparti. Dall’altro, la pista che porta a gente come Belotti e Vlahovic (sempre per dare coordinate e identikit), titolari di alto livello con Mayoral ad approfittare di scampoli e ritagli per costruire il suo bottino di gol.