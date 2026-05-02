Da Ludi a Ndour, passando per Mirabelli e Mazzitelli: i premiati al Galà del Calcio ADICOSP

Manca ormai sempre meno a uno degli appuntamenti di gala più attesi dell'anno, la settima edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, che si terrà tra due giorni, lunedì 4 maggio 2026, nella lussuosa cornice dello Sheraton Hotel Parco de’ Medici di Roma; l’evento, promosso appunto da ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), si conferma un appuntamento centrale per celebrare i protagonisti del calcio italiano e i valori positivi che lo sport è in grado di trasmettere.

Nel corso della conferenza stampa dello scorso 15 aprile, moderata dai giornalisti Rai Jacopo Volpi e Simona Rolandi, e alla quale ha preso parte anche il presidente della citata associazione Alfonso Morrone, sono stati resi noti i vincitori del Premio Franco Janich e del Premio Daniel Guerini, simboli di valori come professionalità, dedizione e memoria nel mondo del calcio. Di seguito, l'elenco completo:

Premio ADICOSP - Franco Janich

• Alla Carriera - Pietro Lo Monaco

• Miglior DS Serie A - Carlo Alberto Ludi (Como 1907)

• Miglior DS Serie B - Francesco Palmieri (US Sassuolo Calcio)

• Miglior DS Serie C - Massimiliano Mirabelli (Calcio Padova)

• Miglior DS Dilettanti - Antonio Obbiettivo (Casarano Calcio)

• Miglior Segretario Professionista - Matteo Stagno (Cagliari Calcio)

• Miglior Segretario Dilettanti - Matteo Canale (Gelbison)

Premio speciale ADICOSP

• Miglior Dirigente Federale - Stefano Castiglia

• Miglior Agente - Stefano Antonelli

• Miglior Arbitro - Daniele Doveri

• Stampa sportiva - Francesco Repice

• Sport e Diritto - Enrico Lubrano

• Sport e Cultura - Massimo Proietto per il libro “Chi vive d’amore. Il Cannoniere”

• Calcio e Sostenibilità - Saverio Sticchi Damiani (US Lecce)

• Miglior Gol - Luca Mazzitelli in Como 1907 - SS Lazio del 31/10/2024

• Miglior Gol Vintage - Tullio Gritti in Brescia Calcio - AC Milan del 15 Marzo 1987