Medel nel mirino del Boca? Mihajlovic: "Gli ho chiesto di portarmi la maglia, farò il figo al mare"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche dell'importanza di Gary Medel per la sua squadra: "Lui se sta bene mentalmente e fisicamente è importantissimo, ma se manca una di queste due situazioni diventa un giocatore normale e in questo caso bisogna gestirlo meglio. Sono contento che abbia giocato tutta la partita in nazionale, è tornato contento. Noi ora per il momento abbiamo una squadra che sta girando bene, lui può giocare sia come centrale, che come mediano e nelle prossime partite sarà un giocatore che ci darà una mano. Arriverà la sua occasione, perché lui è un leader, un giocatore di esperienza. Per quanto riguarda il Boca, gli ho chiesto di portarmi maglia e pantaloncini con il numero 11, perché mi piace la maglia del Boca. Poi non so se ci vada o no. Ma spero mi arrivi la tenuta, così d’estate vado a fare il figo”.