Mercato Juve, parla Andrea Pirlo: "Khedira? Il mercato sta chiudendo, valuteremo il da farsi"

vedi letture

Andrea Pirlo e il mercato della Juventus in questo rush finale. Il tecnico bianconero ne ha parlato in conferenza stampa, partendo dalla situazione di Sami Khedira, centrocampista fuori dal progetto tecnico bianconero che non ha ancora trovato né squadra né l'accordo per rescindere: "Si sta allenando con noi come da inizio stagione, adesso il mercato chiuderà a breve quindi poi vedremo il da farsi. Di lui avevamo già parlato", ha detto il tecnico bianconero che poi sul possibile arrivo di un altro attaccante s'è espresso così: "Stiamo bene così, poi il mercato è fatto di opportunità e se ce ne saranno le coglieremo altrimenti no. Ci sono giocatori in rosa che possono ricoprire più ruoli".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo