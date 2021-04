Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 aprile

PARATICI: “CON LA CHAMPIONS PIRLO RESTA ALLA JUVE”. MILAN-DONNARUMMA, UN MESE PER IL FUTURO. E LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI VLAHOVIC - Andrea Pirlo sarà l’allenatore anche se la Juventus non dovesse qualificarsi in Champions League? Ai microfoni di Sky, Fabio Paratici risponde così: “Noi non pensiamo al caso B, cioè all’ipotesi di non giocare la Champions. Abbiamo fiducia in quello che stiamo facendo e in quello che fanno tutti, dall’allenatore ai calciatori, per l’obiettivo. In caso di Champions, quindi, Pirlo sarà l’allenatore della Juventus? Sì, sì. Certo”.

Un mese per decifrare il futuro di Gianluigi Donnarumma. Tiene banco in casa Milan il rinnovo del portierone rossonero. Le parti si sono parlate spesso fra telefonate e videoconferenze ma al momento non c'è stata ancora risposta da parte di Raiola. L’offerta del club è sul piatto da tempo con il prolungamento proposto di 5 anni con il giocatore che andrebbe a percepire uno stipendio di 8 milioni di euro diventando il più pagato in squadra e l’italiano più pagato in Serie A. Il procuratore però ha sempre detto di voler un’offerta più sostanziosa con un rinnovo magari per meno anni ma almeno sul piatto 10-12 milioni. Secondo quanto riporta l’edizione di Tuttosport, la società avrebbe dato tempo alle parti di rispondere entro il termine del campionato, il 23 maggio.

Alla vigilia della sfida contro il Milan nella consueta conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche del rinnovo di contratto con i biancocelesti: "Sono tornato da tre ore e devo ancora ultimare le visite mediche (ride, ndr). Con tranquillità faremo tutto".

Intervistato da Sky prima della partita contro la Juventus il dg della Fiorentina ha parlato del rinnovo di Vlahovic. “Noi siamo molto attivi con tutti i giocatori, fa parte del nostro lavoro. Stiamo lavorando per il futuro ma come ho detto prima la cosa importante è la partita di oggi e poi vedremo le prossime partite per finire il campionato. L’allenatore è Iachini, per questa stagione. Il prossimo anno vediamo. Pensiamo a finire il campionato. Vlahovic ha un contratto e i contratti vanno rispettati, poi lavoriamo con lui e gli agenti e quando arriveremo a novità vi aggiorneremo”.

Marko Arnautovic è l'obiettivo numero uno per l'attacco del Bologna. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come l'idea del club sia quella di tenerlo per due anni e poi girarlo al Montreal Impact, club di proprietà di Joe Saputo che milita in MLS. L'ex Inter ha già fatto sapere che sarebbe felice di tornare in Italia. Secondo lui, lo Shanghai Dongya lo lascerà libero a parametro zero al fine di risparmiare sull'ingaggio. Ai cinesi ha fatto sapere di voer andare via e l'unico pericolo per il Bologna sarebbe un'eventuale offerta proveniente dalla Premier League, campionato in cui il centravanti austriaco è fortemente stimato. Giovanni Simeone e Gianluca Scamacca restano le alternative.

Quale sarà il futuro di Franck Ribery? Nell’intervista rilasciata a Sky dopo l’1-1 contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, risponde così: “Certe decisioni le prende la società. Ne parleranno loro. Ci tengo a dire che è un grande professionista e un lavoratore, deve essere concentrato e questi presupposti ci sono. Valuteranno loro insieme a fine campionato”.

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato di un suo possibile ritorno al Milan. Queste le sue parole: "Io di nuovo in rossonero? Vado dove mi porta il mio lavoro, l'importante è come ci si sente a lavorare. Al Milan sono arrivato a 20 anni andandomene a 56, mi hanno adottato. È la mia casa e il posto dove sono stato meglio. 36 anni di calcio sono una vita. Da vice stavo benissimo, si era creato un rapporto che andava al di là del lavoro e io mi sentivo realizzato così".

IL CHELSEA SOGNA HAALAND. MANCHESTER CITY, GUARDIOLA ANNUNCIA GARCIA AL BARÇA. ARSENAL E MAN.UNITED SU PLEA - La concorrenza sarà elevatissima, ma sicuramente in estate si scatenerà un'asta per Erling Braut Haaland. L'attaccante norvegese, come riportato dal Sun, piace anche al Chelsea: i blues vogliono rinforzare l'attacco con un centravanti di peso e a quanto pare il nome in cima alla lista è proprio quello del giocatore giallonero. La spesa non sarà di certo economica anche perché il Dortmund cercherà di ottenere il massimo dall'eventuale cessione di Haaland.

Ci sono sempre meno dubbi circa il futuro di Eric Garcia, talentuoso giovane difensore del Manchester City, promesso sposo, da tempo, del Barcellona. A confermare l'addio del centrale classe 2001 è proprio il suo allenatore, Pep Guardiola, che, dopo aver festeggiato la vittoria della sua quarta League Cup consecutiva, ha speso qualche parola anche sul giovane difensore: "Eric è uno dei miei giocatori preferiti - spiega Guardiola. - Avercene quindici come lui! Però il motivo per cui non è stato convocato per la finale di League Cup è perché credo che firmerà per il Barcellona".

Il Daily Mail riporta di un duplice, illustrissimo interessamento da parte di grandi realtà della Premier League nei confronti di Alassane Plea. L'attaccante francese, 28 anni, in forza al Borussia Moenchengladbach è tenuto sotto stretta osservazione da parte di Arsenal e Manchester United, intenzionate ad aggiungere forze fresche nei rispettivi reparti offensivi.

Edinson Cavani potrebbe dire addio al Manchester United al termine della stagione. L'attaccante uruguiano, come riportato dal Mirror, ha discusso il rinnovo dell'accordo con Solskjaer: nell'attuale contratto c'è un'opzione sul rinnovo per un altro anno, ma l'ex Napoli sta già valutando altre offerte tra cui quella del Boca.