Meret in scadenza è finito nel mirino dell'Inter. Si aggiungerebbe a Sommer e Martinez

vedi letture

L'Inter sta valutando con grande attenzione la possibilità di ingaggiare a parametro zero il portiere Alex Meret. Legato al Napoli da un contratto valido fino al prossimo 30 giugno, l'estremo difensore classe '97 da mesi sta trattando il prolungamento del contratto con la società partenopea per due ulteriori stagioni senza, però, trovare un'intesa sullo stipendio.

In questo scenario ha iniziato a inserirsi l'Inter, club che già la scorsa estate ha ingaggiato un calciatore in scadenza col Napoli, ovvero il centrocampista polacco Piotr Zielinski. Nelle idee del club nerazzurro - si legge - non c'è l'eventualità di ingaggiare Meret per sostituire uno tra Yann Sommer e Josef Martinez, ma di aggiungere il portiere friulano ai due portieri attualmente in rosa.

A metà ottobre Federico Pastorello, agente di Meret, si era così espresso sul rinnovo del contratto col Napoli: "Abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Alex è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene. Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma c'è una trattativa da fare. La cosa importante è che le parti siano in contatto".

Recentemente anche Conte ha parlato di Meret. Nello specifico, dopo il gol di Hakan Calhanoglu contro i partenopei: "Mi dispiace quando fate domande specifiche, particolari, non cattive ma particolari. Meret è il nostro portiere titolare, dietro ha Caprile che dà buone garanzie, io sono soddisfatto di Alex, poi non possiamo ogni volta andare a trovare sempre il pelo nell'uovo per creare instabilità all'interno".