Milan a un passo da Tomori, il difensore neanche in panchina in Chelsea-Leicester: le formazioni

Fikayo Tomori è atteso in Italia per cominciare l'avventura con la maglia del Milan e ovviamente non sarà presente (nemmeno in panchina) nella sfida tra Leicester e Chelsea, che si sfideranno tra poco nel match valido per il diciottesimo turno di Premier League. Ecco le formazioni ufficiali.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.

Chelsea (4-3-3): Mendy; James, Silva, Rudiger, Chilwell; Havertz, Kovacic, Mount; Hudson-Odoi, Abraham, Pulisic.