Milan, Abbiati verso l'Euroderby: "Ricordo il clima teso e la pressione. Non sai mai come finirà"

L'ex portiere del Milan Christian Abbiati ha parlato a Milannews soffermandosi anche sul prossimo euroderby contro l'Inter: "Come stanno dicendo tutti i miei ex compagni, il clima era molto teso, c'era una pressione altissima essendo un derby stracittadino. Per me, e per qualche altro compagno di Milano, era molto importante, c'era un po' di ansia. Eravamo sicuri dei nostri mezzi, ma era comunque un derby e non si sa mai come va a finire".

Qual è stato il suo primo pensiero quando ha saputo che ci sarebbe stato il Derby in Champions?

"Quando arrivi ad un certo punto in Champions League non cambiava più di tanto, comunque eravamo a giocarcela fino alla fine noi, Juventus, Real Madrid e Inter. Il derby, ovviamente, era qualcosa di più. Ora è facile parlarne perché quell'anno è andata bene, ma è una cosa molto bella un derby stracittadino in semifinale di Champions League".