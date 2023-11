Milan, Adli: "Col PSG atmosfera pazzesca. Difficoltà in Serie A? La strada è lunga..."

Ai microfoni del portale degli Emirati Arabi Uniti The National Football, il centrocampista del Milan Yacine Adli ha parlato del momento dei rossoneri in campionato ed in Champions League:

"La settimana scorsa abbiamo giocato una partita davvero importante col PSG. Abbiamo fatto un’ottima partita in un’atmosfera pazzesca ed eravamo molto contenti. Abbiamo faticato un po’ in Serie A in questi ultimi mesi, ma sappiamo che la strada è lunga in Champions League e in campionato. Quindi cercheremo di continuare a lavorare e fare di più ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Non è facile tutti i giorni. Ma è il nostro lavoro. Dobbiamo farlo e lo faremo perché, come ho detto, siamo in un club enorme e dobbiamo farlo per la società, per i tifosi e anche per noi".