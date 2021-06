Milan, ampia distanza per il rinnovo di Kessie: offerta da 3,8 milioni, la richiesta è di 6

Lo era già prima, ma dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu il rinnovo di Franck Kessie è la priorità assoluta in casa rossonera. Il centrocampista ivoriano, grande protagonista dell'ultima stagione del Milan, è in scadenza di contratto nel 2022, ma per ora, nonostante i continui contatti, non ha trovato l'accordo con il club di via Aldo Rossi per il prolungamento. Secondo quanto riportato da Tuttosport il problema è che, al momento, la distanza tra domanda e offerta è ancora piuttosto ampia: il Milan ha infatti offerto 3,8 milioni di euro a Kessie (adesso ne guadagna 2,2), mentre l'agente dell'ivoriano ne ha chiesti quasi 6.