Milan, anche Ibrahimovic a Dubai con la squadra: l'obiettivo è tornare a disposizione a febbraio

vedi letture

C'era anche Zlatan Ibrahimovic sul volo che ieri sera è decollato da Malpensa e che ha portato il Milan a Dubai. Lo svedese proseguirà il suo lavoro di recupero: come riferisce stamattina Tuttosport, l'attaccante rossonero sta entrando nella parte finale della fase fisioterapica con l’obiettivo di essere inserito in lista Champions e tornare in campo ai primi di febbraio.