Milan, Bennacer ancora sull'infortunio: "Si impara a convicerci. Non durerà per sempre"

vedi letture

Nel suo racconto al proprio canale YouTube, Ismael Bennacer ha parlato del suo percorso di riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio. Il centrocampista del Milan tornerà fra i convocati nella sfida di domani contro il Frosinone:

Sull'infortunio:

"Si impara a conviverci. Non è qualcosa che durerà per tutta la vita, lo spero. È anche per questo che cerco di cambiare un po' aria, per pensare a qualcos'altro, per stare con la mia famiglia e i miei cari. Ci sarà un sacco di lavoro da fare dopo: prima del duro lavoro, è un momento in cui non posso fare praticamente nulla. Un po' di lavoro sulla parte superiore del corpo, altrimenti non devo fare quasi nulla. Questa è la fase che mi spingerà a fare tutto il resto, il resto del recupero. Ho cercato di riposare, di pensare ad altro che non fosse quello".