Milan, Bennacer: "Ho lavorato tanto per tornare. La Coppa d'Africa? Vedremo se sarò pronto"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro il Frosinone e il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio: "È stato incredibile oggi, sono molto contento. Ho lavorato tanto, avevo tanta voglia e per me è stata una grande soddisfazione. Per me si ricomincia oggi. Ho lavorato dentro e fuori dal campo per essere qui oggi, quando ho fatto l'operazione mi avevano detto che sarei rientrato tra i 6 e gli 8 mesi, sono rientrato dopo 7 quindi sono nei tempi giusti".

Si dedicherà solo al Milan o pensa anche alla Coppa d'Africa?

"Voglio ritrovare il ritmo e poi vedremo se sarò pronto per la Nazionale e per partecipare alla Coppa d'Africa, se sarò pronto valuterà il ct ma credo sia meglio valutare se convocare qualcuno che è al 100%, io arrivo da un infortunio importante. Avremo delle partite prima e vedremo come arriveremo alle sfide delle Nazionali".