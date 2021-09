Milan, Calabria non ci sarà con la Juve: problema fisico. Da valutare Giroud, Rebic dal 1'

Problema fisico per Davide Calabria. Il terzino del Milan durante l'allenamento di ieri ha accusato un problema muscolare e sicuramente non sarà della partita contro la Juventus. Non è al meglio nemmeno nemmeno Olivier Giroud: nel pomeriggio Pioli valuterà se convocare o meno il francese, ma è certo che a partire dal primo minuto allo Stadium sarà Ante Rebic.