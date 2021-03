Milan, Calhanoglu: "Sono tifoso del Galatasaray. Un giorno mi piacerebbe giocarci"

Hakan Calhanoglu, dopo il gol segnato ieri a Firenze che ha permesso al Milan di battere la Fiorentina, oggi ha risposto alla chiamata della Turchia in vista delle prossime gare di qualificazione per Qatar2022. Al momento dell'arrivo all'aeroporto di Istanbul, rispondendo alle domande dei cronisti presenti ha dichiarato: "Ho il tatuaggio del leone perché da sempre sono tifoso del Galatasaray. Se spero di giocare un giorno per il Galatasaray? Perchè no?".