Milan-Chelsea, San Siro sarà sold out: i tifosi vogliono spingere la squadra alla vittoria

Il Milan si gioca molto nella sfida di stasera contro il Chelsea e per l'occasione i tifosi rossoneri non faranno mancare il proprio supporto alla squadra di Pioli: stando alle nostre indiscrezioni, lo stadio milanese sarà nuovamente tutto esaurito per il match di Champions League contro i Blues. Dei 75mila tagliandi venduti, circa 4000 saranno a disposizione dei tifosi inglesi. Ricordiamo la situazione di classifica dell'equilibratissimo Gruppo E: Salisburgo 5, Chelsea 4, Milan 3, Dinamo Zagabria 3.