Milan, col rientro di Kessie si accelera sul rinnovo: c'è ottimismo per una felice conclusione

Con il rientro in Italia di Franck Kessie dalle Olimpiadi, si dovrebbe accelerare il processo di contrattazione verso il rinnovo, sottolinea Tuttosport. C'è ottimismo per una felice conclusione della trattativa, anche perché il Milan si sta avvicinando sensibilmente alle richieste del calciatore che, a sua volta, ha espresso la sua piena volontà di rimanere in rossonero con parole chiare, nette e sincere.