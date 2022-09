Milan da Elliott a RedBird. Scaroni verso la conferma: sarà ancora presidente del club

Nonostante il cambio di proprietà, con il Milan che è passato da Elliott a RedBird, alcune cariche all'interno del club di via Aldo Rossi non cambieranno. Tra queste quella del presidente, ruolo in cui dovrebbe essere riconfermato Paolo Scaroni. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.