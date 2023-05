Milan, De Ketelaere non verrà ceduto in estate: i piani rossoneri in vista del futuro

Il Milan crede ancora molto in Charles De Ketelaere, nonostante finora abbia sempre deluso, soprattutto considerando il maxi investimento effettuato in estate. La sua conferma in vista della prossima stagione non è in discussione, nessuno pensa a cederlo né a mandarlo in prestito. Ma quest'ultimo mese, dove avrà maggiore spazio anche a causa del turnover che Pioli pensa di attuare in vista anche della Champions, servirà a tutti per capire quale ruolo potrà ricoprire il belga nel prossimo campionato. Stasera avrà un ruolo da protagonista tra i titolari che il tecnico manderà in campo contro la Cremonese, con la speranza da parte di tutto l'ambiente rossonero, che possa magari ritrovare la via del gol che gli manca ormai da 13 mesi quando ancora era un calciatore del Club Brugge. A riportarlo è Tuttosport.