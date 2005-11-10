Torino, Abate chiarisce le gerarchie tra i pali: "Perri primo, ma credo in Mascardi"

Il mercato cambia le gerarchie del Torino fra i pali. In conferenza stampa, in vista della prossima di campionato con la Fiorentina, il tecnico granata Ignazio Abate ha infatti spiegato che il nuovo portiere titolare sarà Lucas Perri, inseguito da settimane ma arrivato solo nelle ultime ore di calciomercato.

L’allenatore del Toro ha anche spiegato le ragioni, in verità abbastanza comprensibili, delle gerarchie al momento delineate, con Diego Mascardi secondo in grado: “Fin dall'inizio volevamo un portiere esperto soprattutto in una piazza esigente come questa. È fondamentale assorbire le pressioni, così un portiere di gran futuro può crescere in tranquillità. Questo era il pensiero di inizio anno, poi vedremo come saranno le gerarchie. Perri è il primo, ma Mascardi ha la mia massima fiducia”.

Abate ha poi parlato dell’avversario, reduce da un mercato sontuoso ma un avvio di campionato da incubo: “Loro sono l'esempio lampante che quando crei un nuovo progetto, serve tempo. Hanno fatto un mercato di primo livello e ambizioso, ma serve tempo per trovare l'amalgama. Anche noi siamo in questa situazione. Sono forti, sarà una trasferta difficile ma anche noi siamo a 0 punti e abbiamo una voglia feroce di far nostra la partita”.