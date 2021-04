Milan-Donnarumma: per Repubblica ipotesi rinnovo "temporaneo" fino al 2022

Gianluigi Donnarumma tiene col fiato sospeso il Milan e i suoi tifosi. Il contratto del portiere rossonero è in scadenza a fine stagione e sulle sue tracce vi è da tempo la Juventus. Molto, quasi tutto, è legato alla Champions League, una competizione nella quale il classe ’99 non ha ancora esordito nonostante sia ormai da anni protagonista ad alti livelli in Serie A. Così, dato che bisognerà aspettare, il Diavolo si è tutelato bloccando Mike Maignan dal Lille. Ma studierebbe anche un eventuale piano di riserva per rimandare la questione Donnarumma: nello specifico, secondo la Repubblica, il Milan potrebbe offrire a Gigio un rinnovo “temporaneo”, con l’obiettivo di rimandare la questione al 2002. Una soluzione tampone, che bisogna vedere quanto convinca ciascuno dei protagonisti.