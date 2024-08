Milan e Roma al lavoro per Abraham-Saelemaekers. Manca intesa sull'ingaggio dell'inglese

Continuano i dialoghi in corso ormai da qualche giorno tra Milan e Roma per provare a concludere l'operazione che porterebbe in rossonero l'attaccante Tammy Abraham (26 anni) e in giallorosso l'esterno Alexis Saelemaekers (25 anni). La trattativa, fanno sapere da Sky Sport, procede ad oltranza e prevede un conguaglio economico in favore dei giallorossi oltre al cambio di calciatori.

A mancare al momento però, spiega l'emittente satellitare, è l'accordo tra il Milan e l'attaccante di nazionalità inglese sullo stipendio che dovrà essere corrisposto da parte dei rossoneri. Tra le due società, comunque, persiste un certo sentimento di positività in merito alla buona riuscita dell'affare.

Con i soldi derivanti dallo scambio col Milan e dalla cessione di Bove (destinato a una tra Eintracht Francoforte e Nottingham Forest) la Roma vuole infine consegnare un ulteriore centrocampista a Daniele De Rossi: si tratta di Manu Koné, centrocampista classe 2001 in uscita dal Borussia Mönchengladbach. Ventitré anni, il calciatore ivoriano che piace anche al Milan ha una valutazione di mercato di quindici milioni di euro. Ieri intanto è sbarcato nella Capitale Kevin Danso, classe '98 che la scorsa estate fu a un passo dal Napoli e nelle scorse settimane è stato trattato anche dall'Atalanta. La trattativa col Lens è stata chiusa per 25 milioni di euro bonus inclusi: manca solo il comunicato ufficiale.