Milan, evoluzione Calabria: "Prima dovevo bilanciare Theo, poi ho cominciato ad avanzare"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Davide Calabria ha parlato del momento del Milan soffermandosi anche sul rendimento personale: "Dove c'è bisogno io gioco. Sono sempre stato un jolly anche nel settore giovanile. Sono nato centrocampista e poi mi sono spostato terzino per fortuna a questo punto. So come muovermi in più ruoli e questo è un fatto positivo. Bisogna sapersi muovere con intelligenza. La mia rinascita? Sicuramente ho passato un anno negativo, sia io che la squadra abbiamo subito tanto. Ci eravamo lasciati abbattere ma ho capito che bisognava lavorare e rimboccarsi le maniche. Siamo contenti ma siamo solo all'inizio perché non abbiamo vinto niente"

Sulla sua stagione e sul suo spirito offensivo. "All'inizio il mister mi chiedeva molta attenzione in difesa per bilanciare il reparto considerato le avanzate di Theo. Questo mi ha fatto crescere molto e mi ha aiutato tanto dal punto di vista difensivo. Poi ho cominciato ad avanzare considerato anche lo stile di gioco della squadra. Mi piace molto giocare in avanti e avere questa libertà dal mister."