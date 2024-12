Milan, fiducia alla rosa e niente colpi pazzi. Ma potrebbe arrivare un nuovo centrocampista

Non sarà una sessione di mercato scoppiettante quella che attende il Milan a gennaio, nonostante una classifica che farebbe pensare ad una squadra con tanta esigenza di rinforzi. Ma l’ottavo posto non rispecchia il valore della squadra, o così pensa la società, che ha in mente un unico innesto per la campagna acquisti invernali.

L'identikit del nuovo centrocampista: giovane, ma di esperienza

Dovrebbe essere il centrocampo l’unico reparto ad essere puntellato, con Ibrahimovic e Moncada che sono alla ricerca di un profilo giovane ma con buona esperienza, che possa aiutare Fonseca senza una continua ‘pesca’ nell’Under 23 di Bonera, che ha già i suoi di problemi. Niente big in saldo, nessuno svincolato di nome, ma appunto un giovane che possa allungare le scelte a disposizione.

Più che agli acquisti, la società pensa ai rinnovi: Reijnders, ma anche Maignan ed Hernandez

Al contempo, proseguono i discorsi per il rinnovo di Reijnders, arrivato alla stagione della consacrazione: l’olandese che partiva da un ingaggio molto più basso rispetto ai big della rosa rossonera, arriverà a tre milioni netti più bonus a salire negli anni. Ancora da capire quando verrà ufficializzato l’accordo, ma l'intesa sulle cifre e sulla durata c'è, discorso simile anche per Maignan, mentre è più intricata la questione Theo.