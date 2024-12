Milan, Fonseca: "Abbiamo fatto una partita bellissima ora pensiamo all'Atalanta"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ad Italia 1 dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Sassuolo:

Che ne pensa della partita?

“Abbiamo fatto una bellissima partita, primo tempo magnifico. Mi ha anche aiutato a gestire i giocatori. Niente da dire, abbiamo fatto una partita molto seria. L’atteggiamento dei giocatori è stato molto serio e sono soddisfatto”.

Il Milan può cominciare a pensare di avere due squadre su più fronti?

“Ho detto sempre di aver fiducia in tutti i giocatori. Loro giocano tutti. Oggi sono molto soddisfatto. C’erano dei giocatori che avevano giocato meno ma oggi hanno fatto una partita magnifica. Mi hanno detto che possono giocare sempre ed è questo che voglio sentire”.

Ha pensato ad un’eventuale sfida con la Roma?

“Non ho pensato a questo. Adesso inizio a pensare alla partita con l’Atalanta”.

Che cosa ha detto ai giocatori?

“Ho detto ai giocatori che era importante entrare forte ed avere intensità. Loro l’hanno fatto e sono molto soddisfatto di questo. In passato l’atteggiamento contro diverse squadre non è stato perfetto. È mancata una serietà che oggi abbiamo avuto. Io sono responsabile per tutto ciò che succede in questa squadra. Sono sempre il primo responsabile, non scappo di fronte a questa responsabilità”.

Che voto darebbe a Leao?

“Difficile quando tutti hanno fatto una buona partita. Sono soddisfatto di Rafa ma sono anche soddisfatto degli altri”.