Milan, Fonseca: "Morata uomo della partita, Rafael Leao non è un caso"

Al Milan basta e avanza un gol di Tijjani Reijnders a ridosso della fine del primo tempo per vincere a Monza e conquistare un successo utile per tornare a fare punti dopo la sconfitta in casa con il Milan. Ha vinto ma non ha per nulla: lento e parecchio prevedibile nel primo tempo, senza la giusta cattiveria nel secondo per chiudere la sfida. La squadra di Paulo Fonseca, al momento, resta ancora una squadra alla ricerca di una vera e credibile identità. Nella conferenza stampa post gara l'analisi dell'allenatore.

23.30 - Inizia la conferenza stampa di Paulo Fonseca

Fonseca, Milan non brillante ma quanto contano questi tre punti?

"Il primo tempo è stato diverso rispetto al secondo. Il Monza con merito ha avuto due-tre situazioni importanti, ma anche il primo tempo tutto sommato il Milan ha avuto alcune chance. Nella ripresa abbiamo giocato bene e con ottimi momenti offensivi. Meritavamo di fare più gol"

Tre panchine fanno un caso per Leao?

"Non è un caso, non deve essere un caso perchè un calciatore sta in panchina. Deve essere normale, non c'è conflitto fra me e lui. Solamente una scelta dell'allenatore. Per me lui è lo stesso rispetto a Loftus-Cheek o altri giocatori, lo status non conta".

Morata gioca molto arretrato. E' una scelta?

"Non posso spiegare tutto, dico solamente che Morata è stata grandissimo. Lui è stato l'uomo partita che fa un lavoro importantissimo per la squadra. Purtroppo non ha fatto gol ma ha avuto opportunità per farlo. Fa un grande lavoro per la squadra, vicino e lontano dalla porta. Oggi ho detto a Morata che è stato l'uomo della partita. La formazione di Madrid? Già in testa prima della partita. Se gioca Leao? Magari, è una possibilità".

Oggi la squadra ha fatto registrare un passo indietro nel percorso di crescita?

"Non sono d'accordo, e comunque il Monza è una squadra di qualità.Io ho visto tante cose positive in fase offensiva, come la costruzione della manovra e altre situazioni interessanti. Io vedo una squadra che gioca bene uomo su uomo e offensivamente ha fatto bene. Difensivamente abbiamo avuto qualche momento di difficoltà":

23.35 - E' terminata la conferenza stampa di Paulo Fonseca