Milan, giornata di Pasqua di allenamento. Lavoro a parte per Calabria e Romagnoli

Giornata di Pasqua di allenamento per il Milan, che nella giornata odierna ha svolto una sessione a Milanello in vista del derby di Coppa Italia in programma martedì sera contro l'Inter. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Davide Calabria e Alessio Romagnoli, che hanno dato forfait nella sfida giocata contro il Genoa, ha svolto un lavoro a parte rispetto al gruppo rossonero.