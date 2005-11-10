Nel Milan dei giovani spunta Lorenzo Ossola. Piace ad Amorim, titolare alla prima stagionale

Classe 2007, il trequartista nella passata stagione ha fatto la spola tra Milan Futuro in Serie D e Primavera. Amorim vuole testarlo con i grandi

Nell'undici di Ruben Amorim per Celtic-Milan, il nome che sorprende più di tutti è quello di Lorenzo Ossola. Se in questi anni si sono fatti largo Camarda, Bartesaghi e Comotto, questo trequartista classe 2007 faceva la sua trafila nelle giovanili, giocando l'anno scorso nel Milan Futuro in Serie D. Per lui 21 presenze, 3 reti e 3 assist nella quarta divisione ma anche 19 presenze, 4 reti e 6 assist con la squadra Primavera.

Ha convinto Ruben Amorim nei primi giorni di lavoro

A livello di nazionale giovanile, vanta 3 presenze con l'Under 18 di Daniele Franceschini e un gettone con l'U19 di Alberto Bollini. Tutte nel 2025. In questi primi giorni di lavoro, Ossola ha impressionato Ruben Amorim: mancino di piede, può partire dalla destra rientrando. Il tecnico portoghese vuole sfruttare il pre-campionato per capire il potenziale del gruppo più giovane e valutare se dare il via libera a un prestito altrove a "farsi le ossa" o a continuare la crescita al Milan, allenandosi con i più grandi.