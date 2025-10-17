Ufficiale
Milan Futuro, rinnovo di contratto dell'attaccante classe 2007 Lorenzo Ossola
TUTTO mercato WEB
Rinnovo del contratto in casa Milan Futuro. Questa la nota in merito della seconda squadra del club rossonero:
"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lorenzo Ossola. L'attaccante, classe 2007 è da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
