Milan, Gollini-Maignan per il dopo Donnarumma, ma nessuno vuole pensare al suo addio

In casa Milan la questione più urgente e spinosa è sicuramente quella che riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha già individuato le possibili alternative a Gigio, vale a dire Gollini dell’Atalanta e Maignan del Lille, ma in via Aldo Rossi nessuno vuole pensare al suo addio.