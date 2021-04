Milan, Hauge in difficoltà? Pioli: "Ha avuto un appannamento fisico, ma è fisiologico"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Jens Petter Hauge: "Ha avuto un appannamento dal punto di vista fisico ma è fisiologico, è arrivato quando la stagione in Norvegia stava per finire ed era più brillante per gli altri. In questi due giorni l'ho visto in buone condizioni".

