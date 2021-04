Milan, Ibra ricorda il gol con il Lecce: "Quando entra sei un genio, ed io all'epoca ero un genio"

vedi letture

Fresco di rinnovo fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic affida a Milan TV i primi pensieri soffermandosi anche sul famoso gol contro il Lecce: “Era dieci anni fa, quando correvo di più e potevo attaccare gli spazi (ride, ndr). Era arrivato il pallone, ho visto che il portiere era fuori e ho detto: “Proviamo. Se entra entra, altrimenti non c’è problema”. Ed è entrato. Quando fai questi gol, e non succede tutti i giorni, ti dà un feeling particolare. Quando non entra sembri uno che non c’entra niente col calcio, ma quando entra sei un genio. E in quel momento ero un genio (ride, ndr)”.