Milan, il club potrebbe accontentare Kessie: possibile rinnovo a 6 milioni a stagione

Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan non può permettersi di perdere a zero anche Franck Kessie, punto di riferimento indiscusso della squadra di Pioli. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si va verso l’intesa per il rinnovo a 6 milioni di euro annui.