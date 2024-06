Milan, in attacco rispunta il nome di Lukaku: programmato vertice con l'entourage del belga

Ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore con il Chelsea per Lukaku. Lo riferisce Sky Sport parlando del mercato in attacco del Milan: sarebbe, questa, un'operazione che i rossoneri farebbero nel caso in prestito. Una trattativa comunque complicata viste le richieste onerose del club inglese.

Ad ogni modo, intanto nei prossimi giorni il Milan ha preparato un summit con l'entourage dell'attaccante belga per capire la fattibilità dell'operazione. Situazione che dimostra come i rossoneri non siano fermi al solo Zirkzee, che resta un nome caldo per l'attacco rossonero.