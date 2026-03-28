Milan, Jashari: "Allegri è come un maestro. Qui per vincere, obiettivo tornare in Champions"

Lunga intervista di Ardon Jashari all'edizione odierna de Il Foglio. Il calciatore del Milan ha raccontato i primi mesi di ambientamento nella sua nuova realtà sottolineando l'importanza di un allenatore come Massimiliano Allegri: "Lui è un maestro per me, cerco di imparare moltissimo. Ha grande esperienza. Mi parla spesso, dice di inserirmi di più, di giocare con intensità e di andare anche al tiro se abbiamo l'occasione. Mi sprona a migliorarmi anche in allenamento, anche perché nel corso degli ultimi anni la mia posizione in campo è molto cambiata".

Gli obiettivi in testa invece sono molto chiari. Il centrocampista svizzero, arrivato a gennaio dal Brugge, ha solo in testa un unico traguardo: quello di far bene e di vincere: "Sono qui per vincere - ha subito chiarito -. Per me, per la squadra, per i tifosi. Voglio dare il massimo ogni giorno, con entusiasmo e professionalità. Mi auguro di vestire questa maglia ancora per tanti anni".

"Adesso però dobbiamo pensare partita dopo partita - ha concluso parlato poi della volontà di arrivare fra le prime quattro in classifica - il nostro obiettivo è tornare in Champions League tra le squadre più importanti di Europa. Sappiamo che dobbiamo lavorare duro, ma questo non ci spaventa".