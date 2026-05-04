Milan, Jashari stecca ancora. Il precedente Tonali fa ben sperare, ma andrà valutato attentamente

Quella di ieri avrebbe dovuto essere la gara dei primi segnali positivi, un’occasione per riaccendere entusiasmo e lasciare intravedere prospettive più incoraggianti nel Milan. Invece, Ardon Jashari ha ancora deluso le aspettative. Il confronto con Modric non è nemmeno da prendere in considerazione, ma anche senza scomodare paragoni così impegnativi, la prestazione dello svizzero non è stata all’altezza, evidenzia il Corriere dello Sport.

Il giudizio complessivo resta ancora aperto, ma questa prima stagione in rossonero non può essere considerata positiva. La partita di ieri ne è un esempio evidente. L’errore commesso nei primi minuti ha indirizzato negativamente l’intero incontro: una palla persa a centrocampo che ha favorito l’azione del vantaggio avversario. Un episodio pesante, che ha inciso sull’inerzia della gara e sulla fiducia della squadra.

Va detto che le responsabilità non sono solo sue. L’intera squadra ha mostrato difficoltà, ma quell’episodio iniziale resta emblematico. Anche il ridotto impiego stagionale può aver influito: giocare poco rende complicato entrare subito nel ritmo partita. Jashari, infatti, ha accumulato appena pochi minuti nelle ultime settimane e non partiva titolare da metà marzo. Queste attenuanti, però, non bastano a giustificare una prestazione così opaca. L’investimento fatto su di lui resta importante e le aspettative sono alte. Il precedente di altri giocatori cresciuti nel secondo anno lascia sperare, uno su tutti Sandro Tonali, ma già nelle prossime gare servirà un cambio di passo concreto.