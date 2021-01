Milan-Juve, Pioli non recupera gli infortunati. La probabile formazione: torna Theo, c'è Krunic

Il Milan non recupera nessuno degli infortunati attualmente in rosa (Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers), che anche oggi hanno svolto un lavoro personalizzato. Mercoledì sera (ore 20.45) è in programma la gara infrasettimanale contro la Juventus a San Siro, e ad oggi l'unico ballottaggio riguarda Castillejo e Diaz. Torna Theo Hernandez in difesa, mentre ci sarà Krunic al posto dello squalificato Tonali.

Di seguito la probabile formazione del Milan contro la Juventus:

(4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Krunic; Diaz/Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.