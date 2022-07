Milan, Kalulu: "Non vorrei mai affrontare Leao da avversario. Adli? Ottimo cantante"

Durante una diretta Twitch con i tifosi, il centrale del Milan Pierre Kalulu ha fatto il punto sulla situazione in casa rossonera direttamente dal ritiro di Villach:

Come sta andando il ritiro?

"Tutto bene. Stiamo lavorando bene. E' importante essere qui per conoscerci anche meglio fuori dal campo".

Che musica ascoltate?

"Ascoltiamo anche tanta musica francese nello spogliatoio".

Quanto è importante conoscervi bene?

"E' molto importante soprattutto quando le cose non vanno bene".

Chi è che canta meglio nello spogliatoio?

"Abbiamo un nuovo cantante molto bravo: parlo di Adli".

Come vi trovate a Milano?

"Si mangia molto bene. A me piacciono molto i vestiti e a Milano ci sono tanti negozi".

Cosa ti ha detto Ibra la prima volta che lo avete incontrato?

"Volevo fare una buona impressione con tutti quando sono arrivato".

Qual è stata la partita che vi ha dato più soddisfazione nella scorsa stagione?

"Ne dico due: la prima in Champions a San Siro e poi la gara contro la Fiorentina in casa".

Che effetto vi ha fatto vedere San Siro pieno?

"Già vedere tanti tifosi che ci aspettano fuori dallo stadio è impressionante".

Chi è il compagno che non vorresti mai affrontare da avversario?

"Dico Leao. Corre tanto".

Come comunicate con i vostri compagni?

Tomori: "Parliamo in italiano o inglese, che per me è più facile".

Che estate è stata per voi?

"Sono stato in Grecia e poi nel sud della Francia".

Come possiamo chiamare la coppia Kalulu-Tomori?

"I tifosi sono più bravi a scegliere queste cose".